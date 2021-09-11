В Якутии за сутки ликвидировали 12 природных пожаров

ТАСС, 11 сентября. За сутки в Якутии ликвидировали 12 природных пожаров. На территории продолжают действовать 57 природных пожаров, приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"На территории Республики Саха (Якутия) действует 57 природных пожаров, за сутки ликвидировано 12 на общей площади 4 323 га. На тушение задействовано 413 человек и 59 единиц техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

Продолжают действовать три природных пожара в 10-километровой зоне на территории Чурапчинского и Вилюйского районов. Наиболее активная работа проводится в Усть-Майском районе, где, по данным Якутской авиабазы, действуют восемь очагов лесных пожаров. Для тушения привлекли группировку в составе 107 человек и 11 единиц техники.

"Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для снятия потенциальной угрозы населенному пункту Кюбяинде Вилюйского района для тушения природного пожара задействованы специалисты МЧС России. Для тушения, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекалось пять воздушных судов от РСЧС, совершен 21 сброс и слито 63 тонны воды. Сегодня вертолеты Ми-8 "Полярных авиалиний" продолжат работу", - цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера, с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах. По данным властей, площадь всех природных пожаров в Якутии, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.