Липецкие власти окажут помощь жильцам дома, где произошел взрыв газа

ТАСС, 11 сентября. Власти Липецкой области окажут помощь жильцам дома в поселке Солидарность, где произошел взрыв бытового газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации в субботу.

Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

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"Помощь будет оказана утром, туда выедет губернатор. На данный момент разбор завалов продолжается", - сказал собеседник агентства.

По данным властей, списочная численность дома - 45 человек, предварительно, из дома эвакуировали 23 человека. По данным СК, погибли женщина и ребенок, еще одного человека ищут под завалами.