Власти заявили, что уцелевшая при взрыве часть дома под Ельцом непригодна для проживания

ТАСС, 11 сентября. Двухэтажный дом в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, где произошел взрыв бытового газа, по предварительным данным, является непригодным для проживания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации региона.

Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

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"Часть двухэтажного дома полностью разрушена. По предварительной информации, дом непригоден для проживания", - говорится в сообщении.

Специалисты проведут обследование оставшейся части дома, чтобы определить, в каком она состоянии, добавили в пресс-службе.

По данным властей, дом, где произошло ЧП, не был аварийным.