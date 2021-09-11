На месте взрыва газа под Ельцом проведут проверки в соседних домах

ТАСС, 11 сентября. Власти и профильные службы проведут проверки домов, расположенных рядом со зданием в поселке Солидарность в Липецкой области, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Игорь Артамонов.

"Этот дом проверялся. Он не аварийный. <...> Дома [рядом с местом ЧП] обязательно будут проверяться", - сказал глава региона.