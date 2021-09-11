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Взрыв газа в жилом доме в Ельце

На месте взрыва газа под Ельцом проведут проверки в соседних домах

По словам губернатора Игоря Артамонова, взорвавшийся дом не был аварийным
© Администрация Липецкой области/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Власти и профильные службы проведут проверки домов, расположенных рядом со зданием в поселке Солидарность в Липецкой области, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил журналистам в субботу губернатор Игорь Артамонов.

"Этот дом проверялся. Он не аварийный. <...> Дома [рядом с местом ЧП] обязательно будут проверяться", - сказал глава региона.

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Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное
Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Три человека погибло, шесть пострадало - пять из них находятся в медучреждениях Ельца, один от госпитализации отказался. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причиной взрыва могла стать утечка газа. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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