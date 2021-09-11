Источник: считавшийся пропавшим жилец дома под Ельцом во время взрыва был в другом месте

ТАСС, 11 сентября. Мужчина, которого искали под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность в Липецкой области, найден живым. Он находился во время ЧП в другом месте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина, [которого искали под завалами], нашелся, [он] живой", - сообщил собеседник агентства.