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Взрыв газа в жилом доме в Ельце

Источник: считавшийся пропавшим жилец дома под Ельцом во время взрыва был в другом месте

На месте взрыва продолжают вести поисковые работы других жителей дома

ТАСС, 11 сентября. Мужчина, которого искали под завалами на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность в Липецкой области, найден живым. Он находился во время ЧП в другом месте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина, [которого искали под завалами], нашелся, [он] живой", - сообщил собеседник агентства.

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Он добавил, что мужчина находился в это время в другом месте. Спасатели продолжают проводить поисковые работы на месте взрыва газа. Они будут проходить до тех пор, пока завалы не разберут полностью.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. По предварительным данным, из дома было эвакуировано 23 человека. В результате ЧП три человека погибли, шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Теги
РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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