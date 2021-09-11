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Взрыв газа в жилом доме в Ельце
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Аварийно-спасательные работы после взрыва газа в жилом доме под Ельцом завершились

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 35 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы под Ельцом в Липецкой области, где в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Завершены аварийно-спасательные работы в двухэтажном доме в поселке Солидарность, улица Школьная, дом 24", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что три человека в результате взрыва погибли, в том числе один ребенок, шесть пострадали, среди них двое детей.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было задействовано 35 человек и восемь единиц техники.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. По предварительным данным, из дома было эвакуировано 23 человека. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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