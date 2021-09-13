Губернатор Иркутской области вылетит в село рядом с местом крушения L-410

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Иркутской области Игорь Кобзев вылетает в село Казачинское, рядом с которым в ночь на понедельник произошло крушение пассажирского самолета L-410. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Губернатор Иркутской области совместно с начальником [регионального] ГУ МЧС Вячеславом Федосеенко вылетают из поселка Кутулик в село Казачинское", - отметили в пресс-службе, добавив, что губернатор посетит больницу, в которой находятся пострадавшие пассажиры.

Как сообщила ТАСС первый заместитель мэра района Ольга Добрынина, сотрудники администрации Казачинско-Ленского района собирают информацию о выживших и погибших пассажирах. Часть из них приезжала в район на заработки из других территорий, поэтому информация о них отсутствует - телефоны и паспорта утеряны.

Добрынина сообщила, что на месте крушения в данный момент работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Приступить к разбору обломков самолета можно будет только после осмотра и назначения правоохранителями необходимых экспертиз. Заместитель мэра добавила, что сотрудники администрации вместе с местными жителями организовали вывоз всех пассажиров.

"Жители активно помогали, всю ночь работали, никого не оставили - несли одеяла, оказывали помощь, организовывали транспортировку. Потому что там 700 м было от места падения самолета вниз по горе до реки, и еще переправа через реку", - отметила заммэра.