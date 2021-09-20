Генпрокурор России направил своего заместителя на место стрельбы в Перми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц. "Приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, способствовавших совершению преступления", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным СК, в результате стрельбы на территории вуза погибли восемь человек. Ее устроил студент, личность которого установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.