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Стрельба в Пермском государственном университете
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Генпрокурор России направил своего заместителя на место стрельбы в Перми

По поручению Игоря Краснова Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц
Генеральный прокурор России Игорь Краснов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный прокурор России Игорь Краснов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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"Игорь Краснов поручил своему заместителю Николаю Шишкину незамедлительно выехать на место происшествия в Перми для координации деятельности всех правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по поручению генпрокурора Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц. "Приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, способствовавших совершению преступления", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным СК, в результате стрельбы на территории вуза погибли восемь человек. Ее устроил студент, личность которого установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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