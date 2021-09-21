Кабмин выделил около 18,5 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП в Перми

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделило около 18,5 млн рублей на единовременные компенсации от 200 тыс. до 1 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

"Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой, - сказал Мишустин. - Правительство по поручению президента оказывает всю возможную помощь, в том числе финансовую. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 18,5 млн рублей. Пострадавшие и семьи тех, кто ушел из жизни, получат единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей".

По словам премьера, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, получают нужное лечение, а те, кто в тяжелом состоянии, перевезены спецбортом МЧС в Москву. Мишустин поручил "принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты".

"То, что случилось, это наша общая беда и общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются врачи", - заключил глава кабмина.