Бастрыкин прилетел в Пермь

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь, где 20 сентября первокурсник устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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"Самолет с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что глава СК посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.

В пресс-службе СК ранее подтвердили, что в среду ожидается прибытие Бастрыкина в Пермь.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Как сообщила газета "Коммерсантъ", следственно-оперативную группу возглавил генерал-майор юстиции Рустам Габдулин - следователь по особо важным делам при председателе СК. Ранее он расследовал такие резонансные дела, как пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" и крушение теплохода "Булгария".