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Победитель первенства России по вольной борьбе погиб при пожаре

В гостинице города Хасавюрта погиб Мухтар Салманов, ему было 18 лет

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Победитель первенства России по вольной борьбе Мухтар Салманов погиб в результате пожара в гостинице города Хасавюрта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана.

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Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали. "Накануне в результате пожара, который произошел в одной из гостиниц Хасавюрта, погиб спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович", - говорится в сообщении ведомства.

Спортсмену было 18 лет. "От имени министра по физической культуре и спорту республики Сажида Сажидова соболезнуем родным и близким спортсмена", - отмечается в сообщении.

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