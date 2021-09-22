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ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае возбудили дело

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту потери связи с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ.

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Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"22 сентября 2021 года самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц")", - сообщает СК.

На борту самолета находились шесть членов экипажа. На место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

Теги
РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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