Район возможного местонахождения самолета Ан-26 в Хабаровском крае определили

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Район возможного местонахождения пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 определен. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Приблизительное местонахождения воздушного судна, квадрат поиска определены. В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком", - сказал собеседник агентства.

В авиаслужбах сообщили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, в котором высота сопок составляет почти 1 000 метров. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что среди основных версий предполагаемого крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия, в которых оказался борт.