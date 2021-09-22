Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.

Ранее в медицинских службах сообщили, что студента должны направить на экспертизу, чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия. Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.