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Стрельба в Пермском государственном университете
Обновлено 

Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

Пока 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое
© Алексей Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, направят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.

Ранее в медицинских службах сообщили, что студента должны направить на экспертизу, чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия. Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

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РоссияСтрельба в Пермском государственном университете
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