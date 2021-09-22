Поиски с воздуха пропавшего в Хабаровском крае самолета приостановили из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели приостановили поиски с воздуха пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Работает наземная группа. Метеоусловия для авиации неблагоприятные", - сказали в пресс-службе. В предполагаемый район поиска направлялся вертолет. В Хабаровске сейчас сильный ветер, идет дождь.

Ранее МЧС России сообщило, что увеличило группировку, задействованную в поиске самолета Ан-26. Спасатели ведут осмотр таежной местности. Всего привлечены более 70 спасателей, задействовано 20 единиц техники. Поиски осложнены темным временем суток и труднодоступной местностью.

Как сообщали ТАСС в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. Там нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком. В авиаслужбах сообщили, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике, где высота сопок составляет почти 1 000 м. Ранее источник агентства в экстренных службах сообщал, что среди основных версий предполагаемого крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

По данным МЧС, самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, на его борту находился экипаж в составе шести человек.