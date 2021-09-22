Суд вынес частное постановление главе ГУ МВД по Москве в связи со штрафами Эдварда Била

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд вынес частное постановление на имя руководителя ГУ МВД России столицы из-за многочисленных штрафов и бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшего массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

В свою очередь адвокат блогера Сергей Жорин подтвердил ТАСС эту информацию и уточнил, что такое постановление суд вынес в среду, признав приговор в отношении его подзащитного законным. "В адрес начальника ГУ МВД России по Москве судья Московского городского суда действительно вынесла частное постановление, - рассказал защитник. - Однако текст нам пока неизвестен и мы узнаем его в ближайшее время, когда будет знакомиться с материалами дела".

По данным прокуратуры, в общей сложности камеры наблюдения зафиксировали более 560 нарушений, совершенных автотранспортом, принадлежащим блогеру.