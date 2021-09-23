Поисковая группа выехала на место обнаружения обломков пропавшего у Хабаровска самолета

ТАСС, 23 сентября. Наземная поисково-спасательная группа выехала на место обнаружения обломков пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26, сообщили ТАСС в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"23 сентября 2021 года около 12:00 местного времени [05:00 мск] в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно, самолета АН-26. На место обнаружения обломков самолета направлена наземная поисково-спасательная группа. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия", - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что наземная группировка выдвинулась к месту обнаружения обломков, так как нет возможности посадить здесь воздушное судно. "Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 м/с воздушному судну невозможно сесть в районе происшествия, также как нельзя произвести десантирование спасателей. В связи с этим к месту падения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС России", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

22 сентября 2021 года самолет АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа.