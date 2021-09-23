После ДТП со школьным автобусом в Иркутской области возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом, которое произошло 22 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК России.

"Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках уголовного дела следователем произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, из них семеро - дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. Изначально госпитализировали четырех человек, в том числе одного ребенка, на сегодняшний момент в больнице остаются трое.

На федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области 22 сентября школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Автобус перевернулся. Он вез школьников на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. По данным ГИБДД, в салоне находились 18 детей и трое сопровождающих.