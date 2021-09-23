Все пострадавшие при взрыве газа в Ельце под Липецком получили материальную помощь

ТАСС, 23 сентября. Власти Липецкой области выплатили материальную помощь всем пострадавшим при взрыве газа в Ельце Липецкой области, который произошел 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

"Материальную помощь получили все пострадавшие. 50% (восемь семей) получили компенсацию за жилье. Специалисты администрации муниципального района оказывают помощь восьми собственникам в оформлении документов, удостоверяющих право собственности на утраченное жилье. По готовности документов компенсация за жилье будет выплачена", - сообщил он.

По данным Шаршакова, в больницы региона после взрыва были госпитализированы пятеро пострадавших, в настоящее время после лечения троих выписали, в том числе одного ребенка. Он уточнил, что демонтаж здания начнется после завершения экспертизы здания в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, а людям, чье жилье получило частичный ущерб, по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона 13 пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей за потерю имущества.