Суд в Петербурге отложил рассмотрение жалобы на приговор историку Соколову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга в четверг отложил до 27 сентября заседание по рассмотрению жалобы на приговор историку Олегу Соколову, который приговором первой инстанции осужден на 12,5 года колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия.

"На сегодня судебное заседание объявляется закрытым, объявляется перерыв до 27 сентября, 12:00 мск", - сказала судья.

В четверг на заседании суд выслушал позицию адвоката Соколова, который настаивал на пересмотре приговора, также выступил и сам осужденный. Историк уверял, что раскаивается в содеянном, но совершил преступление в состоянии аффекта. "Я виноват, я признаю вину, но все совершил в состоянии аффекта. Я не снимаю с себя вины, хотел сокрыть преступление, действовал осмысленно, но в отношении Анастасии я потерял над собой контроль", - сказал он.