Спасатели рассказали, как эвакуировали замерзающих туристов с Эльбруса

"Спасатели действительно работали с риском для жизни, так как пришлось разделиться на несколько групп для спасения людей на разных участках, где могли быть глубокие трещины, в которые можно было провалиться в любой момент. Кроме того, спасательная операция осложнялась темным временем суток, были туман, холод и нулевая видимость, шел сильный снег", - рассказал он.

Хаджиев пояснил, что основная группа туристов находилась на высоте 5,3 тыс. м, но еще были группы по одному-два человека, которые решили самостоятельно спуститься. "Они отклонились от маршрута, их приходилось искать отдельно", - уточнил спасатель. Он добавил, что туристы находились в снежном плену 15-20 часов, а к моменту прибытия спасателей они были в бедственном положении, многие - в стрессе. "Те, кого спасали мы, находились в тяжелом состоянии, были обессилены, замерзшие. Их на руках несли, под мышкой", - сказал Хаджиев.