Минздрав: первую медпомощь пострадавшим на Эльбрусе альпинистам оказали своевременно

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Медицинскую помощь альпинистам, пострадавшим на Эльбрусе 23 сентября, оказали своевременно и в необходимом объеме, сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов в эфире канала " Россия-24 " в пятницу.

"Была осуществлена своевременная диагностика и своевременное оказание лечебной помощи в полном объеме. Могу сказать, что ни одной минуты не было потеряно как на выезде, так и в самой больнице", - сказал Калибатов.

По его словам, медики действовали согласно отлаженной схеме оказания медицинской помощи при ЧП в горах.

"Был сформирован резерв коек как в профильных отделениях так и в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы, начаты работы по формированию дополнительных выездных бригад в Кабардино-Балкарском центре "Медицины катастроф" и скорой медицинской помощи. <…> Одномоментно выехали 10 бригад, в основном реанимобили, и в течение часа-полутора были в Эльбрусском районе", - рассказал министр.

Он отметил, что практически у всех пострадавших есть обморожения, требующие поэтапного лечения. "Если будут признаки обморожения третей-четвертой степени, конечно, это длительное лечение. Первая-вторая степень - здесь более благоприятный прогноз, в ближайшее время они будут выписаны и продолжат лечение в амбулаторном порядке", - добавил Калибатов.