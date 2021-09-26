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Гибель альпинистов на Эльбрусе
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Спасатели начали спуск тел погибших на Эльбрусе альпинистов

Тела трех человек спустили на высоту 5,1 тыс. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели начали спуск тел трех погибших на Эльбрусе альпинистов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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"В 16:10 мск спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел трех погибших альпинистов на высоту 5,1 тыс. м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу", - сказали в ведомстве.

Тела погибших удалось снять на седле Эльбруса спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, сообщается на официальной странице Эльбрусского отряда в Instagram.

"Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС удалось забрать тела трех погибших на седле Эльбруса в ночь с 23 на 24 сентября. В настоящее время тела транспортируют на поляну Азау где передадут сотрудникам СК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовали 22 человека личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.

Как сообщалось, число погибших альпинистов из группы, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек.

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