Число погибших в ДТП с тремя автомобилями под Дербентом выросло до пяти

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Число погибших при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Дербентском районе Республики Дагестан выросло до пяти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что в ночь на понедельник произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана. Предварительно, погибли четыре человека, еще столько же пострадали.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Уточняется, что авария произошла на 919-м км федеральной трассы Р217 между населенным пунктом Мамедкала и городом Дагестанские Огни, столкнулись грузовик "Камаз" и легковые "ВАЗ" и Mercedes. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится расследование. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 26 человек и девять единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по региону - 11 человека и одна единица техники.