В Забайкальском крае главу района задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае в понедельник задержали главу Нерчинского района Михаила Слесаренко, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями на посту главы Нерчинска с ущербом 7 млн рублей. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Егор Марков.

"По данным следствия, в 2020 году Слесаренко, являясь главой городского поселения "Нерчинское", злоупотребил своими полномочиями при контроле за исполнением муниципального контракта, причинив тем самым ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей. Сегодня при содействии сотрудников регионального управления войск Национальной гвардии Слесаренко задержан и доставлен в Читу. В доме и рабочем кабинете обвиняемого проведены обыски. Также сегодня следователи провели обыски в министерстве ЖКХ, энергетики цифровизации и связи Забайкальского края", - сказал Марков.

По версии следствия, в 2019 году администрация Нерчинска заключила с подрядчиком контракт по благоустройству исторического центра города - центральной площади - на сумму более 59 млн рублей. Подрядчик нарушил технологию подготовки основания для укладки тротуарной плитки, однако Слесаренко, зная об этом, подписал акт о приемке выполненных работ. В итоге плитку пришлось укладывать заново, что обошлось в 7 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Это не первое уголовное дело в отношении Слесаренко - в марте он так же стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий на посту главы Нерчинска, но уже при благоустройстве стадиона и с ущербом на 800 тыс. рублей. Как уточнили в следственном управлении, эти дела будут соединены в одно производство.