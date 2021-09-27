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Гибель альпинистов на Эльбрусе

Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек, написал явку с повинной

Следствие обратится в суд для избрания меры пресечения

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Организатор восхождения на Эльбрус, в результате которого 23 сентября погибли пять человек, в ходе допроса написал явку с повинной. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

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"Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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РоссияКабардино-БалкарияГибель альпинистов на Эльбрусе
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