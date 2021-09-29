Пострадавших при взрыве газа в Ельце под Липецком выписали из больниц

ТАСС, 29 сентября. Медики выписали из больниц всех пятерых пострадавших при взрыве газа в 16-кватирном доме в Ельце под Липецком, который произошел 11 сентября. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Пятеро пострадавших получали лечение в стационарных медучреждениях. Все выписаны", - сообщила она.

Собеседница агентства уточнила, что с 1 октября четверо пострадавших в течение десяти дней будут проходить санаторно-курортное лечение, реабилитацию для них оплатила Федерация профсоюзов.

"Материальную помощь получили все пострадавшие, девять семей получили компенсацию за жилье. Специалисты администрации муниципального района оказывают помощь семи собственникам в оформлении документов, удостоверяющих право собственности на утраченное жилье. По готовности документов компенсация за жилье будет выплачена", - сообщила представитель пресс-службы администрации региона. По ее данным, демонтаж поврежденного взрывом здания начнется после завершения его экспертизы в рамках уголовного дела.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме, погибли три человека, в том числе ребенок. Пять человек, включая одного ребенка, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что из резервных фондов главы Липецкой области и администрации Елецкого района при полном разрушении жилья и наличии погибших были обещаны выплаты по 1,5 млн рублей, при частичном ущербе жилью и наличии погибших - по 1 млн рублей, а людям, чье жилье получило частичный ущерб, - по 500 тыс. рублей. Также за утраченное имущество из бюджета региона 13 пострадавшим выплатили по 20 тыс. рублей.