Арестован подозреваемый по делу о растрате основателя "Тракторных заводов" Болотина

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал одного из подозреваемых по делу основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина, задержанного по делу о крупной растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Школьника Михаила Филипповича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года", - сказали в суде.

Как отметил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах, дело Болотина ведут следователи ФСБ. В настоящий момент он находится в статусе подозреваемого. "Кроме Болотина, по делу проходят подозреваемыми еще два человека", - отметил собеседник агентства.

Ранее Болотин руководил оборонным предприятием ПАО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ), входящим в госкорпорацию "Ростех".