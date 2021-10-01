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Разлив нефти под Новороссийском
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Ущерб от разлива нефти в Новороссийске объявят в течение 10 дней

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, размер ущерба специалистами ведомства уже установлен

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от последствий разлива нефти в акватории Черного моря в Новороссийске и намерены объявить данные в течение 10 дней, сообщила журналистам в пятницу в ходе рабочей поездки в Республику Алтай руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Ущерб рассчитан, сумму я не назову сейчас, потому что заканчивается административное расследование. Я думаю, что в ближайшие 10 дней мы этот ущерб объявим, расчет произведен. Для нас ситуация на сегодняшний момент практически понятна, наши данные, наверное, разойдутся с данными компании", - сказала Радионова.

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

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РоссияКраснодарский крайРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив нефти под Новороссийском
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