В регионах РФ действуют лесные пожары на площади 519 га

ТАСС, 2 октября. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади 519 га. За сутки удалось ликвидировать возгорания площадью 145 га, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 1 октября в России лесопожарными силами ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 145 га. На 00:00 мск 2 октября на территории Российской Федерации действовало шесть лесных пожаров на площади 519 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае, где действует пожар площадью 498 га в заповеднике "Джугджурский". Также пожары действуют в Курганской и Свердловской областях.

На тушении задействовано 120 человек, 43 единицы техники, 13 воздушных судов задействовано на мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 67 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 28 субъектах РФ.