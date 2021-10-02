Более 250 нарушений числится за автомобилем, влетевшим в отбойник на северо-западе Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 250 нарушений числится за автомашиной Audi R8, которая врезалась на большой скорости в отбойник на северо-западе Москвы и загорелась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - сказал собеседник агентства.

Позднее в ГИБДД уточнили, что за собственником автомобиля числятся почти 700 штрафов. Им оказался 21-летний мужчина.

"Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 21-летний мужчина - он собственник машины, за ним числятся 696 штрафов за нарушения правил дорожного движения, из них неоплаченные - 26", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. От удара части автомобиля раскидало по четырем полосам дороги, в том числе двигатель. В машине, предварительно, находился один человек. Водитель автомобиля умер на месте ДТП.