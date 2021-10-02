В Сыктывкаре арестовали водителя за ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд заключил под стражу 52-летнюю Ирину Шеремет, обвиняемую в нарушении правил на дорогах и оставлении места ДТП, в котором погибла женщина и получил серьезные травмы восьмилетний мальчик. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Республики Коми.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шеремет И. Ю., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"). Постановлением суда от 2 октября Шеремет И. Ю. заключена под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении суда.

Тройная автомобильная авария произошла в Сыктывкаре утром 1 октября. Шеремет за рулем Suzuki Grand Vitara сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Далее водитель продолжила движение, автомобиль выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину, а после продолжил движение до момента столкновения с Volkswagen. Позднее стало известно, что виновницей аварии стала замдиректора энергетической компании, супруга бывшего министра экономического развития Коми.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК Ф по региону, в суде женщина и ее адвокат просили о домашнем аресте. "По предварительным данным, в момент ДТП водитель была вменяема, трезвая. В рамках уголовного дела будут проведены экспертизы состояния водителя и ее автомобиля. В своих первоначальных показаниях на месте аварии водитель сказала, что "нажала по тормозам, но машина не притормозила и сбила ребенка". "Затем она нажала по тормозам, но тормоза не сработали, был совершен наезд на женщину, после чего машину выбросило на встречную полосу. Понимая, что машина не остановится, водитель искала, во что въехать, чтобы остановиться. Так она сказала на месте", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

По данным управления ГИБДД МВД по региону, мальчик получил тяжелые травмы, он находится в реанимации, в коме. По информации следственного управления СК РФ по республике, в аварии пострадали также водитель и пассажир Volkswagen.

Водитель Suzuki Grand Vitara имеет стаж с 2005 года, ранее четыре раза привлекалась за нарушения на дорогах, за последний год - за непредоставление преимущества пешеходу.