В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с мебелью

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с мебелью и посудой в поселке имени Воровского в Подмосковье на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 06:05 мск 3 октября объявлена локализация пожара на площади 3 500 кв. м, а в 15:29 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе. В главке добавили, что к тушению привлекаются от МЧС России более 60 человек и 20 единиц техники.

Информация о пожаре на улице Мира, дом 5 поступила 1 октября в 23:59 мск. К моменту прибытия пожарных подразделений внутри склада наблюдалось сильное задымление. Первоначальная площадь пожара составила 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.