Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочего во время ремонтных работ во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Северной Осетии по факту гибели рабочего во время переноса газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 сентября 2021 примерно в 15 часов возле многоэтажного дома по улице Владикавказской в городе Владикавказе проводились работы по переносу газопровода в обход строящегося здания работниками подрядной организации. В одном из искусственно вырытых котлованов при проведении сварочных работ произошло возгорание природного газа. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, а другого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.