{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочего во время ремонтных работ во Владикавказе

Причиной гибели работника стало возгорание природного газа в ходе строительства

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Северной Осетии по факту гибели рабочего во время переноса газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 сентября 2021 примерно в 15 часов возле многоэтажного дома по улице Владикавказской в городе Владикавказе проводились работы по переносу газопровода в обход строящегося здания работниками подрядной организации. В одном из искусственно вырытых котлованов при проведении сварочных работ произошло возгорание природного газа. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, а другого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Второе уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Подмосковье
В результате крушения пилот и оба пассажира погибли
Читать полностью