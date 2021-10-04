Приставы принудительно взыскали с Абызова 2,2 млрд рублей исполнительного сбора

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 2,2 млрд рублей в рамках исполнительного сбора. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы.

"В отношении Абызова было вынесено два постановления о взыскании исполнительного сбора на сумму 9 501 083 рублей и 2 277 850 302 рублей. Он просит признать незаконными постановления и приостановить их действие. Для этого он обжаловал действия работников ФССП в суде", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

По ее словам, эта жалоба экс-министра будет рассмотрена Гагаринским судом 26 октября. Она не уточнила, в рамках какого дела с Абызова был взыскан исполнительный сбор. В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих Абызову и пяти иностранным компаниям. В мае Мосгорсуд признал решение законным, оно вступило в силу. Жалобу на это решение 5 октября рассмотрит Второй кассационный суд.

В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, получать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, этот факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы.

Кроме того, 8 сентября Гагаринский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с экс-министра и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства. Это решение пока в законную силу не вступило.