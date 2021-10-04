Мост между Канадой и США открыли после сообщений об обнаружении взрывчатых веществ

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Автомобильный мост между Виндзором и Детройтом частично открылся для движения транспорта после поступления данных об обнаружении взрывчатых веществ в одной из машин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице виндзорской полиции в Twitter.

"Мост "Амбассадор" между Канадой и США сейчас открыт [для движения] только со стороны улицы Уайондотт", - отмечается в тексте. В правоохранительных органах подчеркнули, что прямой угрозы общественной безопасности нет, но правоохранители по-прежнему находятся на месте, где, предположительно, были обнаружены взрывчатые вещества.

Согласно распространенной ранее информации, мост был закрыт для движения "в связи с возможным обнаружением взрывчатых веществ" в одном из автомобилей при его досмотре.

Висячий мост через реку Детройт был построен в 1929 году, его длина составляет 2 286 м.