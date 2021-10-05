СК проводит проверку по судну, терпящему бедствие в Белом море

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту ЧП с маломерным судном "Фаворит", на борту которого находятся пять человек, в Белом море. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Мурманским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту ЧП с судном "Фаворит", терпящим бедствие в Кандалакшском залива в районе деревни Кашкаранцы. На судне находится четверо мужчин и одна женщина", - сообщили в управлении.

Днем 5 октября с частного судна "Фаворит" в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. Для спасательной операции планируется задействовать вертолет. Как уточнили в Росморречфлоте, в службу "112" удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, во время шторма судно частично затонуло, находившиеся на борту люди успели воспользоваться спасательным плотом.