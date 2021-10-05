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Крушение судна "Фаворит" в Белом море

Вертолет МИ-8 приостановил поиски пассажиров судна, потерпевшего крушение в Белом море

В региональном главке МЧС сообщили, что на месте организована работа по обследованию береговой черты

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Вертолет МИ-8, который прилетел из Архангельска на поиски пропавших без вести пассажиров судна "Фаворит", потерпевшего крушение в Кандалакшском заливе Белого моря, приостановил поиски из-за темноты. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением темного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты", - говорится в сообщении МЧС.

В управлении также добавили, что поиски до сих пор ведут спасатели ПСП Кандалакши, сотрудники ГИМС, администрация Терского района и волонтеры. К поискам готовы и водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но в связи со штормовыми погодными условиями выход в море невозможен. "Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших. Психологической службой Главного управления МЧС России по Мурманской области оказывается помощь родственникам пострадавших", - уточнили в пресс-службе.

Теги
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