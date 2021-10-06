Ростовский суд продлил арест бизнесмену, заявлявшему о вымогательстве от банды Цапков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону продлил до декабря арест бизнесмена Александра Исюка по делу о ложном доносе, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

О заключении Исюка под стражу стало известно в июле. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исюка Александра Г., подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 306 УК РФ, по 5 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщали, что Исюк подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве в его отношении группой лиц по предварительному сговору. Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, речь шла о деле, возбужденном в отношении членов банды Цапков в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено. Дело было возбуждено по заявлению Александра Исюка, сообщившего о вымогательстве у него 70 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.