СК установил местонахождение судна "Фаворит", потерпевшего крушение в Белом море

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Следователи установили местонахождение судна "Фаворит", потерпевшего крушение в Кандалакшском заливе Белого моря в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области. Оно обнаружено на глубине 10 метров в одном километре от берега, сейчас там работают водолазы, сообщили в среду в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"В настоящее время установлено местонахождение судна, которое находится на глубине около 10 метров, на расстоянии около одного километра от береговой линии, ведутся водолазные работы. Продолжается поиск пассажиров маломерного судна", - говорится в сообщении.