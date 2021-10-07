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Дело полковника Захарченко

Суд продлил до января 2022 года арест адвокату экс-полковника МВД Захарченко

Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в крупном размере

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил до 7 января срок ареста адвокату бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александру Горбатенко, обвиняемому в передаче взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд продлил до 7 января меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Горбатенко Александра Владимировича, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере", - сказала пресс- секретарь.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки о том, что его знакомый передаст взятку, а сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.

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