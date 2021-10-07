Обвиняемую в мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения Ракову доставили в суд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову доставили в Тверской суд Москвы для избрания ей меры пресечения по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ракову доставили в Тверской суд, где будет решаться вопрос о ее аресте", - сказал собеседник агентства. Как сообщает корреспондент ТАСС, на территорию суда заехал спецавтомобиль полиции для перевозки заключенных. Предположительно, внутри находится Ракова. В суде журналистам подтвердили получение ходатайства следствия об аресте экс-чиновницы.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

1 октября Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и объявили в розыск. До этого у нее прошли обыски и допрос, по итогам которых она не была задержана, а 6 октября она сама пришла в полицию. Накануне по этому же делу был арестован ее гражданский муж Артур Стеценко. Как сообщили в ОНК Москвы, Ракова не признает вину и утверждает, что не скрывалась от следствия.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, кураторстве над дивизионом "Цифровые образовательные платформы". Как стало известно накануне, с 4 октября она уже не работает в банке.