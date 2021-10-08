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Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 24

Большинство получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков
© ASSOCIATED PRESS/Hiro Komae

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 24. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, один человек был госпитализирован с переломами.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг вечером в столичном регионе Японии. Изначально было объявлено о магнитуде 6,1, однако позднее национальное метеорологическое управление скорректировало данные. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, однако местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков. Нештатных ситуаций на японских атомных объектах в результате удара стихии зафиксировано не было.

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Япония
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