{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 18

В больницах получают лечение 15 человек

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Восемнадцать человек погибли в результате отравления контрафактным алкоголем на востоке Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эту тему
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"На данный момент известно о 36 пострадавших, 18 из них скончались. В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ", - сообщает пресс-служба по итогам заседания оперативного штаба по ситуации с отравлением.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 пострадавших в результате инцидента.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в регионе начали поступать в ночь на четверг. Следователи возбудили пять уголовных дел по незаконному производству, хранению и сбыту алкогольной продукции, изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. По информации УМВД по Оренбургской области, четыре человека доставлены в отделения полиции по подозрению в изготовлении и сбыте контрафактного алкоголя.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
В Москве задержали бывшего вице-президента ГК "ПИК"
В Тверском суде уточнили, что следствие просит арестовать Александра Лефеля
В Москве задержали бывшего вице-президента ГК "ПИК"
Читать полностью