В напитках, изъятых после отравления алкоголем в Оренбуржье, найден метанол

ТАСС, 9 октября. Эксперты обнаружили метанол (бесцветный ядовитый спирт) в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются", - говорится в сообщении.

Всего с мест происшествий, со складов и из продовольственных магазинов региона изъято более 2 000 объектов: спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований.

Проводятся криминалистические экспертизы изъятых веществ, изделий, жидкостей, следов рук и механизмов, оставленных в ходе производственного процесса.