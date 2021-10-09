Еще три фигуранта дела о нелегальном сбыте алкоголя на востоке Оренбуржья арестованы

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Орска Оренбургской области на два месяца арестовал двоих обвиняемых в незаконном сбыте алкоголя. Та же мера была применена к жителю Ясненского района. Об этом рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов области.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Да, рассмотрели [соответствующие ходатайства следствия], [двоим обвиняемым] мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу до 08.12.2021 года", - ответили на запрос агентства в пресс-службе и добавили, что вину арестованные признали частично.

Такую же меру пресечения избрал Ясненский районный суд подозреваемому в нелегальном сбыте алкоголя, тот арестован до 7 декабря.

Ранее под стражу заключили обвиняемого, который, по информации следствия, причастен к организации нелегального производства и сбыта алкоголя. Свою вину он признал полностью. Также в Домбаровском районе, откуда и поступили первые пострадавшие с признаками отравления, была арестована владелица местного магазина.

Всего, по данным объединенной пресс-службы судов региона, по делам об отравлении людей поддельным спиртным в регионе задержаны семь человек.