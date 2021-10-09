Двое подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае не признали свою вину

ТАСС, 9 октября. Двое из трех солдат воинской части в Хабаровском крае, в отношении которых возбудили уголовные дела по фактам неуставных отношений и вымогательства, не признали свою вину. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

"В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В субботу стало известно, что следствие возбудило уголовное дело по двум статьям после избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и вымогательства.

По данным следствия, рядовые Шамиль Тарчоков и Исмаил Магомедов нанесли сослуживцу Исламу Алиеву более десятка ударов по телу. После этого Магомедов и рядовой Ренат Гашимов, который также участвовал в конфликте, потребовали от Алиева 20 тыс. рублей и его мобильный телефон. "Желая подавить волю потерпевшего к сопротивлению, Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами", - говорится на сайте СК.