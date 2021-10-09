Эвакуированных жильцов из дома в Петербурге, где загорелась мансарда, разместили в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Эвакуированных жильцов дома на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге, где вечером в субботу загорелась мансарда на площади 800 кв. метров, временно разместили в гимназии №56. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

"Временный пункт [размещения организован] в 56-й гимназии. Сейчас выясняют все обстоятельства, кому и в каком объеме потребуется помощь", - сказали агентству.

Как сообщали в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре по адресу: набережная реки Карповки, дом 30/15, поступило в 18:16 мск. По уточненной информации, в семиэтажном жилом доме загорелась кровля на площади 800 кв. метров. В 18:28 мск пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, в 18:53 мск - ранг повышен до номера 2, в 19:11 мск - до номера 3.

К ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС.

По данным управления, 100 человек эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

В связи с пожаром прокуратура Петроградского района организовала проверку, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.