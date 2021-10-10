В Приволжском АСК ДОСААФ сообщили, что нареканий к работе аэроклуба в Мензелинске не было

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Аэроклуб в городе Мензелинск в Татарстане, чей самолет в воскресенье утром потерпел крушение, работал без нареканий.

Об этом сообщил ТАСС директор Приволжского АСК ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.

"Нареканий по работе Мензелинского аэроклуба не было, мы лучшие, мы входим в пятерку лучших клубов, проводили два чемпионата Европы, чемпионат мира, 16 чемпионатов России, кубки Татарстана. Здесь тренируются космонавты", - сказал Нурмехаметов.

По данным на сайте клуба, в его парке было два самолета - L-410 и Ан-28. В октябре каждые выходные в клубе были запланированы прыжки с парашютом.