{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Жесткая посадка L-410 в Татарстане

За седьмого пострадавшего в крушении L-410 приняли родственника одного из пассажиров

По информации регионального Минздрава, ему стало плохо на месте ЧП, и его доставили в больницу вместе с пострадавшими

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Спасатели приняли за седьмого пострадавшего в крушении L-410 сопровождающего, которому стало плохо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

На эту тему
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"Седьмой человек среди пострадавших оказался сопровождающим. Оказывали помощь всем, ошибочно приняли за седьмого выжившего при крушении борта L-410 родственника одного из пассажиров. Ему стало плохо на месте крушения. Его отвезли в больницу вместе с пострадавшими при крушении", - сказали в пресс-службе.

В МЧС ранее сообщили, что в 09:23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Тела 16 погибших извлечены из-под обломков. Пятерых пострадавших отправили в Набережные Челны, одного - в Казань.

Теги
РоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
В Татарстане объявили 11 октября днем траура после крушения L-410
В результате ЧП погибли 16 человек, еще шесть пострадали
Читать полностью