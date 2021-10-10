За седьмого пострадавшего в крушении L-410 приняли родственника одного из пассажиров

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Спасатели приняли за седьмого пострадавшего в крушении L-410 сопровождающего, которому стало плохо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Седьмой человек среди пострадавших оказался сопровождающим. Оказывали помощь всем, ошибочно приняли за седьмого выжившего при крушении борта L-410 родственника одного из пассажиров. Ему стало плохо на месте крушения. Его отвезли в больницу вместе с пострадавшими при крушении", - сказали в пресс-службе.

В МЧС ранее сообщили, что в 09:23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Тела 16 погибших извлечены из-под обломков. Пятерых пострадавших отправили в Набережные Челны, одного - в Казань.